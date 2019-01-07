Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA;
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO;
PERMANGONO SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA
SI RALLENTA SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE MOLETTE E MONTEROTONDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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