Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TUSCOLANA;
PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO;
CODE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA;
SULLA VIA PONTINA ANCORA INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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