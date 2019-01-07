Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E APPIA;
CODE INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA;
SULLA VIA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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