Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 20:30

VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE CASTEL FUSANO;

DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral