Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE CASTEL FUSANO;
DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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