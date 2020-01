Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA

RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA

CODE ANCHE SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA, PROSEGUENDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SI RALLENTA INVECE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI COLLEFERRO

INFINE E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA

IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

