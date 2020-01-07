Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA
RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA, PROSEGUENDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA INVECE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI COLLEFERRO
INFINE E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA
IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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