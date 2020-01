Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 08.05 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA BOCCEA E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA

CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E ILR ACCORDO IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE IN GRADUAKLE RIPRESA SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA FORMIA DOPO GUASTO TECNICO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI

INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA

IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

