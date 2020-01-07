Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 08.05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA BOCCEA E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E ILR ACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE IN GRADUAKLE RIPRESA SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA FORMIA DOPO GUASTO TECNICO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI
INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA
IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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