Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 08.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA, TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA E PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA LA LAURENTINA E LA COLOMBO, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
RESTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
SULLA VA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE ROMA
INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA
IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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