Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 09.05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA PROSEGUENDO TRA LA TUSCOLANA E L’OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
SULLA VA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
SULLA COLOMBO PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE ROMA
INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA
IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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