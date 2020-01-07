Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 09.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA TUSCOLANA E L’OSTIENSE
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR
INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA
IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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