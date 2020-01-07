Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA NEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI
STESSA SITUAZIONE SU VIA ANGUILLARESE NEL CENTRO ABITATA DI ANGUILLARA SABAZIA
SULLA NOMENTANA CODE ALTEZZA TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA
IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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