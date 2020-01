Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI

INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA NEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI

STESSA SITUAZIONE SU VIA ANGUILLARESE NEL CENTRO ABITATA DI ANGUILLARA SABAZIA

SULLA NOMENTANA CODE ALTEZZA TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA

IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

