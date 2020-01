Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA NEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI

STESSA SITUAZIONE SU VIA ANGUILLARESE TRA ANGUILLARA SABAZIA E CAMPO MARINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NOMENTANA CODE ALTEZZA TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTIO TECNICO NEI PRESSI DI CECCANO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI

INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA

IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral