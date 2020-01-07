Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA NEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CECCANO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI
INFINE TRASPORTO PUBBLICO: CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA METRO A TRA TERMINI E ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. RISULTA INVECE RALLENTATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI
DA ALESSANDRO CECATI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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