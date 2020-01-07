Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 15.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA VARRONE E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA SETTEVENE PALO NUOVA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI
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