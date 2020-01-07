Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 16.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
A MARINA DI ARDEA RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA, TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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