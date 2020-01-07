Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 17.05
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA ROMAGNA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral