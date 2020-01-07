Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 17.35
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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