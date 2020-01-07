Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 18.05
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
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