Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 18.35
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE PAVONA
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