Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 19.05
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTERONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
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