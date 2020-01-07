Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 19.35
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE TIVOLI
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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