Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 20:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

FINO ALL 11 GENNAIO CONTINUANO I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA I KM 23 ED IL KM 30+300 NEI DUE SENSI DI MARCIA E SUCCESSIVAMENTE DAL KM 30 AL KM 37+700 A CURA DI ASTRAL

A FORMELLO DA OGGI E FINO AL 10 GENNAIO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 15

