Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA
IN INTERNA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TIBURTINA E PRENESTINA
SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUIAMO SULLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATARIO PER VIA PALOMBARESE
CODE ANCHE SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA TRA AREZZO E CHIUSI, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI DI 30’
LINEA ROMA-ORTE-ANCONA
ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI, TRA TERNI E SPOLETO, E’ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:
SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMIBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral