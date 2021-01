Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA

IN INTERNA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TIBURTINA E PRENESTINA

SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA

PROSEGUIAMO SULLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI

SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATARIO PER VIA PALOMBARESE

CODE ANCHE SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA TRA AREZZO E CHIUSI, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI DI 30’

LINEA ROMA-ORTE-ANCONA

ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI, TRA TERNI E SPOLETO, E’ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:

SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI

E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5

FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE

