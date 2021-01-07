Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 18:45

di - 07 Gennaio 2021 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA
    IN INTERNA
    RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TIBURTINA E PRENESTINA
    SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA
    PROSEGUIAMO SULLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI
    CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
    SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATARIO PER VIA PALOMBARESE
    CODE ANCHE SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA TRA AREZZO E CHIUSI, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI DI 30’
    LINEA ROMA-ORTE-ANCONA
    ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI, TRA TERNI E SPOLETO, E’ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
    INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:
    SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
    E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
    FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMIBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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