Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 8.05 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO IN QUESTO PRIME ORE DI VENERDI’ DI PONTE DELL’EPIFANIA,

I CANTIERI. SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI, INTERVENTI AL PIANO VIABILE A CURA DI ASTRAL SPA. FINO AL 20 GENNAIO POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ TRA I KM 29 E 44. PRESTARE ATTENZIONE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RIPARTIRANNO IL 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’

DAL 10 GENNAIO IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL

RICORDIAMO CHE PER ACCEDERE AI TRASPORTI È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA FF P 2 E DAL 10 GENNAIO GREEN PASS RAFFORZATO

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA

Servizio fornito da Astral