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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 20:30

di - 07 Gennaio 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    VIABILITA AL MOMENTO REGOLARE
    SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    RIPARTIRANNO LUNEDI’ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
    IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
    SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IN CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19
    OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIA’ IN USO,
    è NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO
    E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO
    IN PROGRAMMA
    DOMANI SABATO 8 GENNAIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA
    POSSIBILI DISAGI PE RI TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI
    DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00
    TUTTAVIA, LO SCIOPERO PUO’ COMPORTARE MODIFICHE AL SERVIZIO ANCHE PRIMA DELL’INIZIO E DOPO LA SUA CONCLUSIONE
    PER TUTTE LE INFO SU QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE ,
    SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
    BENE è TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’
    IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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