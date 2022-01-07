Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA AL MOMENTO REGOLARE
SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIPARTIRANNO LUNEDI’ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IN CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19
OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIA’ IN USO,
è NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO
E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO
IN PROGRAMMA
DOMANI SABATO 8 GENNAIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA
POSSIBILI DISAGI PE RI TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI
DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00
TUTTAVIA, LO SCIOPERO PUO’ COMPORTARE MODIFICHE AL SERVIZIO ANCHE PRIMA DELL’INIZIO E DOPO LA SUA CONCLUSIONE
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BENE è TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’
IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral