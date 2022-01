Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 20.20 MARCO CILUFFO

VIABILITA AL MOMENTO REGOLARE

SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RIPARTIRANNO LUNEDI’ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’

IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IN CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIA’ IN USO,

è NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO

E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

IN PROGRAMMA

DOMANI SABATO 8 GENNAIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA

POSSIBILI DISAGI PE RI TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI

DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00

TUTTAVIA, LO SCIOPERO PUO’ COMPORTARE MODIFICHE AL SERVIZIO ANCHE PRIMA DELL’INIZIO E DOPO LA SUA CONCLUSIONE

