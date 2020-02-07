Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO IN FORMAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’INNESTO CON LA VIA APPIA;
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE È PREVISTA TRA LE ORE 9:00 E LE 17:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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