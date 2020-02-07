Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-FIUMICINO;
SULL’AUTOSTRADA A1 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FERENTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO ROMA;
FORTI DISAGI INVECE SULLA FLAMINIA PER TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE IN ENTRATA;
SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA ROMA-LIDO SERVIZIO MODIFICATO. PROSSIME PARTENZE DA PORTA S. PAOLO 08:00-08:15.
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE È PREVISTA TRA LE ORE 9:00 E LE 17:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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