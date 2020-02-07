Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA TUSCOLANA E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA LAURENTINA;
SULL’AUTOSTRADA A1 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FERENTINO A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI;
E ANCORA PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO ROMA;
ANCORA DISAGI INVECE SULLA FLAMINIA PER TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL GRA E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE È PREVISTA TRA LE ORE 9:00 E LE 17:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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