Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 09:15

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE S’INTENSIFICA IL TRAFFICO PER UN INCIDENTE OCCORSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA E NOMENTANA. MENTRE IN ESTERNA SI SEGNALA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA;

SI STA IN CODA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO ROMA;

ANCORA DISAGI INVECE SULLA FLAMINIA PER CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO;

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VITINIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE È PREVISTA TRA LE ORE 9:00 E LE 17:00.

