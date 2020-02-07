Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI DUE INCIDENTI: IL PRIMO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA E SALARIA, MENTRE IL SECONDO IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO POI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; RESIDUANO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO;
CIRCOLAZIONE QUASI RIPRISTINATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO INVECE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE È PREVISTA TRA LE ORE 9:00 E LE 17:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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