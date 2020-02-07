Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE, IN ESTERNA SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E A24;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. RESIDUANO RALLENTAMENTI TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
CODE INVECE SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO VERSO IL CENTRO;
INFINE, TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE CENTRO;
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE È PREVISTA TRA LE ORE 9:00 E LE 17:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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