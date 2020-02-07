Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, NOMENTANA E TIBURTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA TERAMO E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE TIVOLI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ARDEATINA BIS E VIA CORIOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA FOSCOLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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