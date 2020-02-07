Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 16:30
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DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA GIUSTINIANA ED ISOLA FARNESE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA DI VERMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA SANT’IRENEO E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
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