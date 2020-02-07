Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 17:15
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DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA
RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE GENERA CODE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E LO SVINCOLO PER MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI
MENTRE SULLA A1 ROMA NAPOLI SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN PROSSITA DELLO SVINCOLO PER SAN VITTORE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STATALE SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
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