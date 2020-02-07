Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 17:45
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DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA
RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO, PIU AVANTI PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO TRALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E VIA VARRONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO METRO A, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA BATTISTINI E OTTAVIANO
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