Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 18:15
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DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E CASAL MONASTERO
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STATALE CASSIA BIS SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E L’OLGIATA IN DIREZIONE VITERBO
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE MONTEROTONDO
SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO METRO A, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA BATTISTINI E OTTAVIANO
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