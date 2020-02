Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 18:15

DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E CASAL MONASTERO

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA STATALE CASSIA BIS SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E L’OLGIATA IN DIREZIONE VITERBO

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE MONTEROTONDO

SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO METRO A, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA BATTISTINI E OTTAVIANO

