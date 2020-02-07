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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 18:45

di - 07 Febbraio 2020 - 18:45

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DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI DFONTANA DI PAPA, CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STATALE APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral

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