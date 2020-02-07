Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA STESSA APPIA FINO ALLA TIBURTINA;
A SUD DELLA CAPITALE CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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