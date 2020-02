Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 20:30

DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA

RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PER LAVORI IN VIA DI VERMICINO TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

CONTINUANO I LAVORI PROGRAMMATI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ADEGUAMWENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI TRA SELVA CANDIDA E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA INTERNA IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTERIE

