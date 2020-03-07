Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 MILANO NAPOLI, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 538+000, CHE VEDE COINVOLTI DUE CAMION.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO
A CAUSA DEL MALTEMPO, OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA.PONZA DELLE ORE 8:00 DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR NON VERRÀ EFFETTUATA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral