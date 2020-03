Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA LA A1 MILANO NAPOLI, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 538+000, CHE VEDE COINVOLTI DUE CAMION.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DEL MALTEMPO, OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA.PONZA DELLE ORE 8:00 DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR NON VERRÀ EFFETTUATA.

