Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALL’A1 MILANO NAPOLI
RIAPERTO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER INCIDENTE.
SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE.
RICORDIAMO CHE, PER NEVE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DAL KM 11+000 AL KM 18+000, SIAMO TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral