Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALL’A1 MILANO NAPOLI

RIAPERTO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER INCIDENTE.

SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE.

RICORDIAMO CHE, PER NEVE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DAL KM 11+000 AL KM 18+000, SIAMO TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral