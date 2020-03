Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO PER ORA SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA.

VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE

NEL REATINO, A MAGLIANO SABINA, SONO IN CORSO LAVORI DI PULIZIA STRADALE E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE; ATTIVI DUNQUE I DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA ALDO MORO.

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, A PRIVERNO, DOVE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI RESTANO CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO, TRA CUI PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA CONSOLARE E VIA MATTEOTTI IN OCCASIONE DELLA FIERA PATRONALE DI SAN TOMMASO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

