Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 11:30

INIZIAMO DALLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA- CIVITA CASTELLANA – VITERBO SOPPRESSO SULL’INTERA TRATTA IL TRENO 304 MONTEBELLO-CATALANO DELLE ORE 12:20.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, SERVIZIO RALLENTATO VERSO FIRENZE PER UN CONTROLLO TECNICO NEI PRESSI DI ROVEZZANO; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE

IN PROVINCIA DI LATINA, A PRIVERNO, PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, RESTANO CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO, TRA CUI PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA CONSOLARE E VIA MATTEOTTI IN OCCASIONE DELLA “FIERA PATRONALE DI SAN TOMMASO”. ATTENZIONE, DUNQUE, ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

