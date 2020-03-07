Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA DELLA METRO A E’ INTERROTTA PER INTERVENTO TECNICO A STAZIONE FLAMINIO
SULLA LINEA ROMA- CIVITA CASTELLANA – VITERBO SOPPRESSO SULL’INTERA TRATTA IL TRENO 304 MONTEBELLO-CATALANO DELLE ORE 12:20.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DOPO ACCERTAMENTI TECNICI NEI PRESSI DI ROVEZZANO
DA WILLIAMS TALARICO PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral