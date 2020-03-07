Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA.
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SERVIZIO RIPRISTINATO A SEGUITO DI UN INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE FLAMINIO.
SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO SOPPRESSO SOLO NELLA TRATTA URBANA IL TRENO 700 FLAMINIO-MONTEBELLO DELLE ORE 13:40, MENTRE È SOPPRESSO SULL’INTERA TRATTA E SOSTITUITO DA BUS IL TRENO 702 FLAMINIO-CATALANO DELLE ORE 14:20.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral