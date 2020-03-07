Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
CODE SULLA PRENESTINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE ROCCA CENCIA
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, DOVE C’E’ TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, IN PROVINCIA DI LATINA, A PRIVERNO, PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, RESTANO CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO, TRA CUI PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA CONSOLARE E VIA MATTEOTTI IN OCCASIONE DELLA “FIERA PATRONALE DI SAN TOMMASO”. ATTENZIONE, DUNQUE, ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral