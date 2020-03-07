Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA ROMA FIUMICINO DOVE PER INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA AEROPORTO E PORTUENSE PER INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO
ANCORA CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE IN LOCALITA’ ANZIO TRA VIA DELLA FORNACE E VIA ZAGAROLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, DOVE C’E’ TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, IN PROVINCIA DI LATINA, A PRIVERNO, PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, IN OCCASIONE DELLA “FIERA PATRONALE DI SAN TOMMASO”, RESTANO CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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