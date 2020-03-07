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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 18:30

di - 07 Marzo 2020 - 18:30

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VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA FIUMICINO AEROPORTO E PORTUENSE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD ANZIO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CINEMA IN DIREZIONE PAVONA
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