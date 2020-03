Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2020 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA AEROPORTO E PORTUENSE IN DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZNANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA ROMA TRA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA STATALE APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FORMIA, ITRI E FONDI NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE A FIUGGI DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO SULLA REGIONALE DI FIUGGI TRA VIA SANT’EMILIANO E VIA RETTIFILO NEI DUE SENSI DI MARCIA

