Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2022 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI, CI SONO 3 KM DI CODA TRA FERENTINO E COLLEFERRO VERSO ROMA.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE SULLA PRIMA CORSIA.

E ANDIAMO SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.

SULLA CASSIA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CESANO, CODE VERSO ROMA.

ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, FILE TRA CASTEL DE’ CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI E FINO AL 16 MARZO, ESCLUSI IL SABATO E LA DOMENICA, BUS AL POSTO DEI TRAM SULLA LINEA 3 LUNGO L’INTERO PERCORSO TRASTEVERE-VALLE GIULIA E SULLA LINEA 19 SOLO NEL TRATTO PORTA MAGGIORE-PIAZZA RISORGIMENTO. LA MODIFICA È DOVUTA A DUE CANTIERI IN PROGRAMMA A VIALE LIEGI E SU VIA LABICANA.

INFINE, RICORDIAMO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” DI ASTRAL AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE.

È TUTTO PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ

